Istruzione: Valditara, è interesse nazionale strategico

- L’istruzione è “un’interesse nazionale strategico e come tale deve essere garantito dallo Stato” ma allo stesso modo “deve partecipare tutta la società”. A dirlo è stato il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative volte a favorire i contributi di cittadini, imprese ed enti del terzo settore al finanziamento delle scuole. “Tutte le risorse e le energie riversate sulla formazione e l’educazione dei giovani sono un investimento vincente per la competitività del sistema Paese”, ha concluso. (Rin)