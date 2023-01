Balcani: Craxi (FI), affrancare regione da influenza Pechino e Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo come Italia e come Europa, ma come Occidente intero, "dobbiamo sapere che gli strumenti finanziari, le partite economico-commerciali, sono imprescindibili per affrontare il dossier balcanico. Oggi, più che in passato, sono questi i fattori principali di influenza politica e che investono le questioni di sicurezza". Lo dichiara Stefana Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa a palazzo Madama, a margine dell'audizione del segretario generale dell'Iniziatica Centro-europea, Roberto Antonione. "Bisognerà elaborare e mettere in pratica - prosegue la parlamentare - coinvolgendo le principali istituzioni finanziarie internazionali, dal Fondo monetario internazionale alla Banca mondiale, un piano strategico affinché molti Paesi dei Balcani occidentali possano affrancarsi dalla dipendenza finanziaria nei confronti di Pechino, di cui solo ora stanno comprendendo il vero prezzo, con una esposizione debitoria che, in presenza di un cambio di rotta, sembra destinata ad aumentare e ne condiziona le scelte. Si tratta di un argomento primario - conclude Craxi - che va traslato anche sul piano energetico, con un'accentuata dipendenza dalle forniture russe che, in presenza di un conflitto che modifica almeno nel medio periodo il nostro rapporto con Mosca, rappresenterà una questione certo non banale".(Rin)