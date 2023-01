Csm: Gasparri (FI), auguri di buon lavoro a Pinelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sinceri auguri di buon lavoro al nuovo vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli. Lo attende un impegno rilevante dopo anni faticosi per l'organo di autogoverno della magistratura. La sua elezione rappresenta, in qualche modo, una svolta storica nella vita di questo organismo e certamente saprà interpretare al meglio il suo ruolo". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia. (Com)