Difesa: l'Aeronautica militare rinnova sito e App del servizio meteorologico

- L'Aeronautica militare, nel dare il via alle celebrazioni per il proprio centenario, che ricorrerà ufficialmente il prossimo 28 marzo, rinnova le sue piattaforme di informazione meteorologica. Il nuovo sito www.meteoam.it e la nuova App "Meteo Aeronautica" offriranno servizi sempre più in linea con le esigenze dei cittadini, riferisce oggi un comunicato stampa dell'Aeronautica. Molte le novità proposte con l'obiettivo di mettere al centro l'utente: saranno disponibili, in particolare, una interfaccia più moderna e user-friendly, rivolta sia agli utenti specialisti del settore che ai cittadini non esperti, mirata a valorizzare in maniera più efficace le diverse tipologie di informazioni e dati del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, che saranno declinate in varie modalità anche attraverso mappe evolute, meteogrammi e widget. (segue) (Com)