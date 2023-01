Difesa: l'Aeronautica militare rinnova sito e App del servizio meteorologico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Giovanni Francesco Adamo, capo del quinto reparto "comunicazione" dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ha inoltre aggiunto: "Saranno anche introdotte delle funzionalità di pubblicazione dei contenuti più semplici ed intuitive, anche per rendere più immediatamente comprensibili temi scientifici di particolare interesse come, ad esempio, lo Space Weather o contenuti come quelli della rivista di meteorologia aeronautica". Per gli appassionati del mare e della montagna, saranno disponibili due sezioni dedicate: per il mare, la mappa si arricchisce di informazioni specifiche come lo stato del mare, la direzione e il periodo dell'onda, oltre ai messaggi meteomar e di avviso di burrasca; per chi ama la montagna, ci sarà invece la possibilità di visualizzare la quota dello zero termico e le previsioni in formato testuale per le stazioni montane della rete meteomont. (segue) (Com)