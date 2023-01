Difesa: l'Aeronautica militare rinnova sito e App del servizio meteorologico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggiornamento delle piattaforme del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, che ha tra le sue funzioni principali quella del presidio del dato meteorologico nel nostro Paese - e proprio per questo è membro attivo del World Meteorological Organization (Wmo) - vuole segnare un ulteriore passo in avanti verso una sempre maggiore digitalizzazione dei dati e fruibilità da parte dei cittadini, un ammodernamento che cade in un anno importante, quello del centenario dell'Aeronautica militare, che come ha sottolineato il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, generale Luca Goretti, "sarà una grande occasione per raccontare la nostra storia, far conoscere i nostri valori, i nostri ideali e le nostre preziose capacità al servizio della collettività e delle istituzioni". (segue) (Com)