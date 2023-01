Difesa: l'Aeronautica militare rinnova sito e App del servizio meteorologico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso il nuovo portale, l'Aeronautica militare diffonde i propri dati metereologici rilevati in tempo reale, come osservazioni su oltre duecento punti – tra cui quelle sugli aeroporti di tutt'Italia – e, sulla base di modelli matematici avanzati, fornisce previsioni fino a cinque giorni veicolando al pubblico varie informazioni in ambito meteorologico. L'Aeronautica militare inoltre, attraverso il sito, offre la possibilità ai cittadini, alle aziende e alle istituzioni di richiedere una vasta gamma di dati e prodotti meteorologici utilizzabili per finalità di vario tipo. Nella gestione progettuale del nuovo portale e della App, l'Aeronautica militare è stata supportata da Oracle Consulting, collaborazione che ha portato alla definizione di una soluzione di design vincente in grado di garantire le necessarie competenze e il successo del progetto, che è basato su tecnologie e cloud di Oracle. Le applicazioni cloud Oracle CX, inoltre, permettono di raccogliere e valutare i comportamenti degli utenti in tempo reale e fornire un'esperienza sempre più personalizzata, pur sempre con la massima attenzione al rispetto della privacy. (segue) (Com)