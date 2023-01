Difesa: l'Aeronautica militare rinnova sito e App del servizio meteorologico (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel commentare la notizia, Alessandro Ippolito, Vp e Country Manager di Oracle Italia, ha aggiunto: "La mission di Oracle è quella di valorizzare il dato in tutte le sue forme, e non potevamo che accettare con piacere e orgoglio questa importante sfida sul dato meteorologico. La piattaforma MeteoAM è stata progettata e realizzata per essere un ecosistema digitale moderno, una 'Cloud-Native Application', utilizzando tutta l'innovazione tecnologica offerta dal cloud. Anche le necessità di risorse computazionali delle componenti applicative non rappresentano più un problema grazie all'adozione del cloud, che ha estremamente semplificato e velocizzato le attività di sviluppo. Inoltre, l'architettura pensata per il nuovo MeteoAM raggiunge livelli altissimi di scalabilità, affidabilità e una possibilità di espansione ulteriore attraverso l'impiego di Cloud Region Oracle diverse per avere meccanismi di disaster recovery e backup avanzati." (Com)