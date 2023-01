Ucraina: arrestato sindaco della città di Reni accusato di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ihor Plekhov, sindaco della città di Reni, nella regione ucraina di Odessa, è stato accusato di corruzione e arrestato. Lo ha riferito l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (Nabu). Secondo le indagini, Plekhov, in collusione con un viceconsigliere comunale, ha chiesto una tangente di 100 mila dollari per l'assegnazione di un terreno di proprietà comunale in affitto per magazzini. I sospettati sono stati arrestati dopo aver ricevuto la prima metà della tangente. (Kiu)