Rpt-Lazio: Fd'I, pillola gratis in consultori solo provvedimento ideologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con titolo corretto) - La decisione della Regione Lazio "di stanziare 10 milioni di euro per la distribuzione gratuita nei consultori del Lazio della pillola contraccettiva lascia quanto meno interdetti. Si tratta, infatti, solo di un provvedimento ideologico, preso a pochi giorni dal voto, che rischia di banalizzare e strumentalizzare un tema che riguarda la dignità delle donne e della vita umana". È quanto dichiarano in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo e il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Massimiliano Maselli. "Stanziare una somma così importante, poi, é decisamente fuori luogo visto lo stato di difficoltà in cui versa, per esempio, il sistema di accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare a causa di tariffe inadeguate o a causa di risorse esigue stanziate in questi anni dalla Giunta Zingaretti a favore delle persone con fragilità - sottolineano gli esponenti di Fd'I -. Appare evidente, quindi, che la sanità laziale ha ben altre emergenze, piuttosto che fare propaganda elettorale sulla pelle delle donne", conclude la nota.(Com)