Sardegna: Coldiretti, a rischio interruzione benessere animale, a rischio 22 milioni

- Dopo vent’anni il benessere animale rischia di essere interrotto per sette mesi e mezzo con la perdita di circa 22 milioni di euro e con gli allevatori che non percepiranno il premio per 17 mesi. Lo dice Coldiretti Sardegna che questa mattina ha evidenziato nuovamente, dopo averlo fatto più volte già da settembre scorso, il problema nel tavolo “Completamento regionale per lo sviluppo rurale” con l’assessore all’Agricoltura e le organizzazioni agricole chiedendo di prevedere un immediato intervento ponte in finanziaria per scongiurare questa perdita in un momento difficilissimo per l’agricoltura sarda. Con la nuova programmazione della Politica agricola comune, che ha preso avvio il primo gennaio 2023, gli impegni dovranno essere per anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) e non più a scavalco in due annualità come avveniva prima (dal 15 maggio al 14 maggio dell’anno successivo). Questo si traduce, per la prima volta in 20 anni, in un vuoto degli impegni di 231 giorni, dal 15 maggio 2023 al 1 gennaio 2024, con una perdita per gli allevatori sardi di circa 22milioni di euro. Non solo. Questo adeguamento all’annualità solare interromperà per 17 mesi i pagamenti del benessere animale. Dopo aver ricevuto il saldo il prossimo giugno per gli impegni 2022 - 2023, gli allevatori riceveranno il nuovo anticipo a novembre 2024. (segue) (Rsc)