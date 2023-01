Sardegna: Coldiretti, a rischio interruzione benessere animale, a rischio 22 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un pericolo che va scongiurato con un intervento immediato in finanziaria che copra questo segmento temporale di oltre 7 mesi di programmazione e di 17 mesi senza erogazione del denaro del premio – ha sottolineato più volte durante l’incontro il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -. Sarebbe la prima volta dopo vent’anni che si interromperebbe il benessere animale, una misura fortemente voluta a suo tempo dalla Coldiretti che porta nelle tasche degli allevatori ogni anno circa 44 milioni di euro”. Il direttore di Coldiretti, Luca Saba, dal canto suo, afferma che “mentre da mesi chiediamo da soli interventi concreti per coprire questo problema purtroppo vediamo che le interlocuzioni si indirizzano verso altri elementi che rischiano di portare denari non utilizzabili realisticamente dal sistema agricolo sardo. Mentre in un momento così difficile non possiamo accettare che per 17 mesi gli allevatori non percepiscano un euro dal benessere animale e la perdita di 22 milioni di euro. Tra l’altro in questi sette mesi e mezzo non si può chiedere agli allevatori, vista anche la crisi, di accollarsi i costi per mettere in pratica una misura importante per il benessere degli animali, interrompendo dunque dopo vent’anni delle pratiche virtuose”. Per questo Coldiretti Sardegna ha sollecitato l’assessora regionale all’Agricoltura di trovare una soluzione immediata: “è in corso la discussione della Finanziaria – hanno evidenziato il presidente e il direttore di Coldiretti Sardegna -, potrebbe essere questo lo strumento per trovare una soluzione ponte che garantisca la continuità dell’impegno con fondi regionali”. (Rsc)