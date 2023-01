Libia: Meloni il 28 in visita nel paese accompagnata da Tajani e Piantedosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà in Libia il 28 gennaio prossimo, accompagnata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Secondo quanto appreso da fonti di “Agenzia Nova”, il premier farà una visita in giornata che avrà in programma più tappe e vari incontri istituzionali con i vertici libici. Nella stessa giornata potrebbero essere firmati nuovi accordi petroliferi tra Eni e la National Oil Corporation (Noc), compagnia controllata dal Governo di unità nazionale (Gun) riconosciuto dall’Onu e basato nella capitale Tripoli. Ieri la ministra degli Affari esteri del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Najla el Mangoush, ha ricevuto l’ambasciatore d’Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino, con il quale ha discusso “dei preparativi della visita di una delegazione del governo italiano guidata da Meloni e dai ministri Tajani e Piantedosi". (Lit)