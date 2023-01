Appalti: Bignami, ridurre tempi per opere ma va garantita competitività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al codice degli appalti, "il tempo di attraversamento, da quando si decide di realizzare un'opera all'emissione del bando, oggi costituisce il 70-75 per cento del tempo di realizzazione di un'opera. Non può essere compensato da una riduzione della fase a valle che qualcuno vuole applicare, ma che per noi è necessaria per garantire concorrenzialità e competitività". Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo Bignami, in occasione della presentazione del portale web dell'Osservatorio Pnrr e Giubileo Roma realizzato da Ance Roma Acer in collaborazione con Orep (Osservatorio recovery plan). "C'è una leale collaborazione con il governo - ha sottolineato il viceministro - che ritiene i corpi intermedi, come l'Ance, degli interlocutori essenziali, come dice sempre la presidente Meloni, ma bisogna essere consapevoli che deve esserci una prospettiva d'insieme capace di equilibrare interventi e necessità presentati anche da altri soggetti, come le categorie professionali. Il governo Meloni vuole prendere decisioni politiche, e la prima indicazione che è stata data a tutte le strutture è di portare avanti il confronto con gli operatori, le associazioni di categoria e gli organismi intermedi", ha concluso Bignami. (Rer)