Export: Sace, stimata crescita del 2,6 per cento nel 2023 per esportazione servizi (2)

- Secondo i dati del rapporto, i servizi definibili "ad alta tecnologia" – architettura, ingegneria, consulenza professionale e manageriale, ricerca e sviluppo – guidano l'export italiano di servizi nel 2021 (26,2 miliardi di euro, con una incidenza sul totale pari al 30 per cento), assumendo una certa rilevanza a seguito della pandemia e superando il turismo (21,7 miliardi, pari al 25 per cento). Segue l'export di trasporti e logistica, con una quota dell'11 per cento circa, in calo di quasi un terzo sul pre-crisi ma in crescita del 12 per cento sul 2020. Lombardia e Lazio rappresentano le regioni trainanti (26,5 e 15 miliardi di euro di servizi esportati, rispettivamente, nel 2021), seguite da Piemonte (5,2 miliardi), Veneto (4,5 miliardi) ed Emilia-Romagna (4,3 miliardi); in termini di incidenza rispetto alle vendite estere complessive si evidenzia il dato della Calabria (40 per cento). Nel 2021 il 51 per cento per cento dell'export italiano si è concentrato nell'Unione Europea, cui seguono Svizzera, Stati Uniti, Regno Unito e Cina. Secondo un'analisi Constant Market Share (Cms), il ritardo di crescita accumulato nell'export di servizi italiano è da ricondursi in primis al basso livello di competitività della maggior parte del Terziario italiano. Le cause sono individuabili nei bassi livelli di produttività di quasi tutti i comparti del terziario (come già analizzato nel rapporto di giugno 2022 dell'Osservatorio), composizione forza lavoro per gender e dalla presenza di barriere al commercio. (segue) (Res)