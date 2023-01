Export: Sace, stimata crescita del 2,6 per cento nel 2023 per esportazione servizi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Dai dati del Report, è evidente che l'Italia ha bisogno di una forte spinta per recuperare il gap su competitività e produttività dei servizi accumulato in questi anni. In questo contesto, il Pnrr gioca un ruolo cruciale. Sono necessari investimenti mirati e riforme specifiche, occorre intervenire su educazione/formazione, digitalizzazione e apertura dei mercati nella maggioranza dei comparti del terziario per portarci in linea con gli altri paesi avanzati. E sia chiaro, gli investimenti pubblici di sostegno a 4.0 e digitalizzazione devono comprendere il terziario, come dimostrano inequivocabilmente i dati e il peso di questo settore sempre più sinergico all'industria", afferma Emilio Rossi, direttore dell'Osservatorio del Terziario e senior advisor Oxford Economics. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), infatti, prevede un'importante riforma di questi settori, che potrebbe rilanciare il sistema educativo ed il livello di competenze italiano ed avere un impatto positivo sulla competitività del terziario in particolare. Secondo le stime Mef riportate nel Def 2022, l'impatto di questa riforma aumenterebbe di ben 0,5 per cento il Pil italiano nel giro di soli tre anni. "Nella situazione attuale di incertezza e in una prospettiva di medio-lungo termine segnata da una certa ‘fiacchezza’ è più che mai urgente attuare in modo rapido e mirato i progetti del Pnrr. Il coordinamento e il rafforzamento degli obiettivi e delle riforme previste negli accordi con la Ue saranno passaggi chiave per la modernizzazione e la crescita della produttività del nostro Paese. In questo è determinante, come emerge dai gap evidenziati nel report rispetto ai concorrenti europei, anche un forte aumento di competenze e presenza manageriale nelle nostre imprese", dice Mario Mantovani, presidente Manageritalia. Come ricorda la World Trade Organization nel rapporto "Services in Trade" del 2022: "Dalle comunicazioni ai trasporti, alla finanza, all'istruzione, al turismo e ai servizi ambientali, il settore dei servizi è diventato la spina dorsale dell'economia globale e la componente più dinamica del commercio internazionale. I recenti progressi tecnologici hanno facilitato la fornitura di servizi transfrontalieri, aprendo così nuove opportunità per le economie nazionali e per i singoli. Sebbene siano sempre più scambiati di per sé, i servizi fungono anche da input cruciali nella produzione di beni. Anche le politiche relative al commercio di servizi contribuiscono a un'ampia gamma di obiettivi nazionali, compreso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile". "L'Italia è un Paese ad alta vocazione all'export di beni, grazie alla contraddistinta capacità manifatturiera, e ci sono sicuramente dei margini di miglioramento nella fornitura di servizi all'estero. C'è da dire che la pandemia ne ha arrestato la crescita e l'export di servizi è passato dal rappresentare quasi il 19 per cento del totale vendite estere nazionali nel 2019 a poco più del 14 per cento nel 2021. Il turismo è stato per anni il traino delle esportazioni italiane nel settore terziario e, dopo il forte impatto subito a causa della pandemia, ha registrato importanti segnali di ripresa già nel 2021 e una maggiore accelerazione lo scorso anno. Su ordini di grandezza minori si sta dimostrando altresì particolarmente dinamico l'export di servizi informatici, di ricerca e sviluppo, di architettura e ingegneria e compensi per l'uso della proprietà intellettuale, afferenti la bilancia della tecnologia italiana”, dichiara Alessandro Terzulli, responsabile economico di Sace. (Res)