Estonia: Mart Ots (ex direttore Eca), necessario intervento pubblico su prezzi dell'elettricità

- Il compito del governo estone nel mercato dell'elettricità è quello di proteggere il consumatore dall'innalzamento dei prezzi, e se il servizio diventasse più costoso si potrebbero prendere in considerazione misure che consentirebbero ai consumatori di acquistare in modo più flessibile l'elettricità. Lo ha detto Mart Ots, l'ex capo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato estone (Eca), che ha consigliato al ministro delle Imprese l'istituzione del servizio elettrico universale. Parlando all'emittente televisiva estone "Err", Ots ha sottolineato che se nell'ultimo decennio il prezzo dell'energia elettrica era rimasto nella fascia di 40-50 euro per megawatt, nell'agosto dello scorso anno è salito a 4.000 euro, e i prezzi medi sono stati recentemente intorno ai 200-350 euro, un aumento di sette volte. "È chiaro che il governo deve fare qualcosa e il servizio universale è letteralmente una misura di protezione del consumatore, a cui viene offerta una buona alternativa, essenzialmente per prendere un pacchetto a prezzo fisso sotto forma di servizio universale", ha affermato Ots. (Sts)