Lazio 2023: Rocca, manca personale sanitario, serve investire e digitalizzare

- Nel Lazio "manca il personale sanitario. Inoltre, bisogna investire sulla scuole infermieristiche, dove c'è un problema salariale". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo a un incontro promosso dalla Uil del Lazio. "Le liste d'attesa sono spaventose le più lunghe d'Italia: si passano dalle 40 alle 46 ore sulle barelle prima di trovare un posto letto nei nostri pronto soccorso. In tutto questo tempo nessuno è stato in grado di digitalizzare e modernizzare la nostra sanità - ha ribadito Rocca -. Il tema della digitalizzazione in sanità è fondamentale. Siamo indietro anni luce in questa Regione, per colpa di dieci anni di cattiva gestione. Abbiamo le risorse tecnologiche capaci di fare la differenza nell'efficacia della cura e nella sostenibilità ambientale", ha concluso.(Rer)