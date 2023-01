Brasile: Lula incontra presidente Fao, unire gli sforzi per combattere fame nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha incontrato il presidente dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'Alimentazione e l'agricoltur (Fao), Qu Dongyu. L'incontro è avvenuto a margine della cerimonia di chiusura del VII vertice della Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac) conclusosi ieri a Buenos Aires. "Ho incontrato oggi il presidente della Fao Qu Dongyu. Abbiamo parlato dell'importanza di unire gli sforzi per combattere la fame nel mondo", ha scritto Lula in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (Brb)