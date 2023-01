Ucraina: il governo ordina 105 droni alla start-up tedesca Quantum Systems

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ucraina ha ordinato 105 droni da ricognizione Vector a Quantum Systems, start-up tedesca specializzata nella produzione di velivoli a pilotaggio remoto. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato della società, Florian Seibel, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. La commessa ha un valore di 20 milioni di euro ed è finanziati dagli aiuti forniti dalla Germania aggredito dalla Russia. A oggi, le Forze armate ucraine dispongono di 40 Vector di Quantum Systems, dotati di un'autonomia fino a 30 chilometri. Come nota “Handelsblatt”, con la consegna dei nuovi droni, “l'Ucraina sarà in grado di creare in futuro un quadro della situazione su tutta la linea del fronte”. Per Seibel, il contratto è “un sigillo di qualità” per i velivoli a pilotaggio remoto sviluppati dalla start-up che ha contribuito a fondare nel 2015. Con il conflitto in Ucraina, i droni di Quantum Systems vengono utilizzare per la prima volta in ambito militare in Ucraina. Sulla base dell'esperienza in questo teatro di guerra, l'azienda sta già lavorando a un successore del Vector che, con il supporto dell'intelligenza artificiale, dovrebbe essere in grado di suggerire al pilota quali oggetti osservare più da vicino o più a lungo. Infine, un singolo operatore dovrebbe poter controllare più droni contemporaneamente. (Geb)