Equo compenso: De Bertoldi (Fd'I), finalmente doverosa tutela professionisti

- "Nel 2006 con le lenzuolate di Bersani e della sinistra si privarono i professionisti italiani delle tutele per i più deboli, garantite dalle tariffe professionali; ciò rappresentò, soprattutto per i più giovani e periferici, un notevole handicap, e ciò si tradusse pure in un livellamento verso il basso delle prestazioni. A distanza di 17 anni, grazie al governo Meloni ed a Fratelli d'Italia, con l'introduzione e l'approvazione della legge sull'equo compenso, si ripristina una doverosa tutela dei professionisti attraverso l'equità dei loro compensi". Lo ha detto Andrea de Bertoldi, deputato di Fratelli d'Italia in Commissione Finanze e coordinatore della consulta dei parlamentari commercialisti. "È la conferma di quanto Fd'I sia vicina ai liberi professionisti italiani, soprattutto ai più deboli, come pure è avvenuto nella scorsa legislatura con l'approvazione in Senato della legge sulla malattia e l'infortunio dei professionisti a mia prima firma". "Insomma dopo neppure tre mesi dall'insediamento del governo l'approvazione di un'altra legge, che ripristina le garanzie di equità per i professionisti e contemporaneamente la salvaguardia dell'alta qualità e professionalità del sistema delle libere professioni in Italia. Spero davvero sia finita l'epoca dell'uno vale uno, del livellamento verso il basso, e si ritorni alla meritocrazia ed alla qualità dei servizi e delle prestazioni rese, senza favorire – ha concluso de Bertoldi - come accaduto grazie alle politiche delle sinistre, un'industrializzazione delle libere professioni, a discapito del lavoro e del risultato stesso".(Rin)