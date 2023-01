Università: inaugurato lo Iulm AI Lab, per ricerca su intelligenza artificiale nel campo della comunicazione - Foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un laboratorio che sviluppa soggetti di ricerca, di consulenza e di formazione per operatori pubblici o privati che vogliono integrare le soluzioni e le offerte dell'intelligenza artificiale nel campo delle operazioni di marketing, di comunicazione e di vendita. È la natura dello Iulm AI Lab, creato sotto forma di Srl con l’università come socio unico, inaugurato nel Campus dell’Università Iulm, al piano terra dell’edificio Iulm 2 di via Carlo Bo. (Foto: Agenzia Nova) (Rem)