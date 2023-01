Ue: non paper olandese, accelerare su Patto migranti e attenzione a movimenti secondari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica migratoria europea deve essere efficace e funzionale. Una politica "coordinata, equilibrata e sostenibile". È quanto si legge in un documento non ufficiale (non paper) dei Paesi Bassi, del quale "Agenzia Nova" ha preso visione, che è stato inviato agli altri Stati membri in vista del Consiglio europeo del 9 e 10 febbraio. Fra i punti più importanti dell'azione europea, secondo il governo olandese, la piena attuazione del Patto sulla migrazione e l'asilo e la dimensione esterna del fenomeno migratorio, nonché il rispetto delle norme sui movimenti secondari interni all'Ue. "Abbiamo bisogno di un sistema di asilo europeo forte e funzionante", si legge nel documento. Il Patto, nelle intenzioni dell'esecutivo guidato da Mark Rutte, dovrebbe porre le basi per un nuovo sistema di asilo europeo "umano ed efficace, con decisioni rapide in materia di asilo, procedure di frontiera rigorose, standard di accoglienza umani e pratiche di rimpatrio efficaci per coloro che non hanno diritto a rimanere". Inoltre, in uno spirito di solidarietà, "gli Stati membri sottoposti a una pressione migratoria sproporzionata dovrebbero essere sostenuti da altri Stati membri, attraverso contributi finanziari, sostegno operativo o trasferimenti", si legge nel testo. "La presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo dovrebbero compiere tutti i passi necessari per l'adozione delle proposte legislative entro la fine del 2023, trovando un equilibrio tra solidarietà e responsabilità", continua il governo olandese. (segue) (Beb)