Ue: non paper olandese, accelerare su Patto migranti e attenzione a movimenti secondari (2)

20 luglio 2021

- Un non paper, quello dei Paesi Bassi, che pone in al centro anche il tema dei movimenti secondari, argomento spesso al centro delle discussioni di Bruxelles per quanto riguarda le dimensione italiana. Nel documento viene infatti chiesta la piena applicazione del regolamento di Dublino "per contrastare la migrazione secondaria irregolare, anche per quanto riguarda la registrazione e la ripresa dei trasferimenti Dublino verso tutti gli Stati membri". Inoltre, l'esecutivo olandese chiede che la Commissione Ue, con l'assistenza dell'Euaa (Agenzia europea per l'asilo) e di Frontex, fornisca una panoramica semestrale sulla migrazione secondaria nell'Ue. Infine, nel documento inviato agli altri Stati membri si fa riferimento ale misure da intraprendere per limitare la migrazione irregolare da Paesi terzi. In particolare, "si dovrebbero adottare ulteriori misure per rafforzare partenariati globali ed equilibrati con i Paesi terzi prioritari, basati su interessi reciproci, per affrontare le cause alla radice della migrazione irregolare, sostenere i rifugiati e gli sfollati, creare capacità di gestione della migrazione, sradicare il contrabbando e il traffico di esseri umani, nonché garantire il rimpatrio e la riammissione". (segue) (Beb)