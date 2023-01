Pa: assessora Scuola Roma, da Lega palese falsità, assunzioni vanno avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 200, come previsto, le convocazioni già effettuate tra le insegnanti e le educatrici tutte rientranti nell'anno 2022. Non c'è perciò nessuna promessa non mantenuta. Le altre 400 assunzioni, come verificabile in tutti gli atti approvati, sono previste nel 2023. A dichiararlo in una nota è Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma Capitale. "La verità è che Roma Capitale, per la prima volta dopo anni, - aggiunge - sta invertendo la rotta e stabilizzando il personale. Proprio sulla scuola si è scelto di fare un investimento straordinario, per migliorare il servizio e garantire il più possibile stabilità e sicurezza ai lavoratori e alle lavoratrici. Se occorrono pretesti per le polemiche pre elettorali suggerisco almeno di fare i conti correttamente".(Com)