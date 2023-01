Scuola: Pirondini (M5s), proposta legge per educazione musicale in asili e scuole infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "abbiamo depositato una proposta di legge per la creazione di scuole d'infanzia 'musicali'. Il nostro obiettivo è quello di rendere gradualmente strutturale la presenza sul territorio italiano di asili musicali all'interno del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a 6 anni". Lo sottolinea il capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione cultura al Senato Luca Pirondini, primo firmatario della proposta di legge. "Il tutto ovviamente - prosegue - con un avvio in via sperimentale e limitatamente ad alcune istituzioni scolastiche per i primi 3 anni, Con questa legge prevediamo tra le altre cose che vi siano almeno cinque ore settimanali di educazione musicale e l'equiparazione giuridica ed economica dell'insegnante di educazione musicale agli altri insegnanti. Esistono già esperienze straordinarie come quella di Berlino, dove esiste un asilo musicale comunale, o di Moncalieri, che già da alcuni anni ha orientato la sua attività didattica verso l’educazione musicale da integrare con le altre attività svolte quotidianamente dai bambini. Da ultimo, Genova – grazie all'approvazione di una mozione del Movimento 5 stelle – dal 2021 si è fatta interprete di un progetto pilota per la creazione di 'scuole d'infanzia musicali', che ha preso forma presso tre istituzioni scolastiche comunali. La musica ha un valore straordinario, perché riesce a rendere i bambini meno aggressivi e più motivati all'apprendimento, condividendo spazi, suoni e silenzi, e sviluppando la capacità di aggregazione e socializzazione. È l'ora che il suo insegnamento sia garantito anche ai nostri concittadini più piccoli".(Rin)