Equo compenso: Lega, soddisfazione per voto unanime della Camera

- “Grande soddisfazione per il voto favorevole unanime alla Camera dei Deputati per la proposta di legge sull’equo compenso delle prestazioni professionali, dopo l’interruzione dell’iter nella scorsa legislatura, per riconoscere ai professionisti un compenso commisurato alla quantità e complessità del lavoro e conforme ai compensi previsti dalla legge. Una battaglia di buonsenso per cui la Lega si è a lungo battuta e che aiuterà a valorizzare merito e talento di tanti professionisti, soprattutto giovani”. E' quanto si legge in una nota della Lega. (Com)