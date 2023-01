Equo compenso: Sisto (FI), grande soddisfazione, ci siamo quasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il via libera all'unanimità della Camera all'equo compenso “è una grande soddisfazione. È un traguardo che inseguiamo da tempo: ci siamo quasi". Lo ha detto il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto dopo il voto dell'Aula di Montecitorio sul ddl per l'equo compenso. "L'auspicio, ora, è che il Senato dimostri altrettanta saggezza per arrivare il prima possibile all'approvazione definitiva”, ha proseguito. “Dopo la brusca interruzione dell'iter della legge alla fine della scorsa legislatura, si tratterebbe di una prova di ottima politica. E d'altra parte – ha aggiunto –, l'obiettivo da raggiungere è particolarmente importante: la tutela dei professionisti, in particolare dei più giovani, e la difesa della dignità del loro lavoro da umilianti patti leonini che così saranno cancellati, e una volta per tutte”. (Rin)