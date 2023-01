Germania: governo, crescita dello 0,2 per cento nel 2023 e dell'1,8 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale prevede che la Germania crescerà dello 0,2 per cento nel 2023 e dell'1,8 per cento nel 2024. È quanto si apprende dal rapporto annuale sull'economia, pubblicato oggi dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco. I dati vengono ora illustrati dal titolare del dicastero, Robert Habeck. Rispetto alle previsioni diffuse dallo stesso ministero a ottobre del 2022, il risultato per l'anno in corso costituisce una revisione al rialzo e scongiura il rischio di una recessione. Allora, veniva stimata una contrazione del Pil dello 0,4 per cento. Secondo i dati preliminari dell'Ufficio federale di statistica (Stba), la crescita della Germania nel 2022 è stata dell'1,9 per cento. Il ministero dell'Economia e della Protezione del clima prevede poi che il tasso di disoccupazione salirà lievemente al 5,4 nel 2023. Sul fronte del commercio estero, le esportazioni dovrebbero aumentare del 2,2 per cento e le importazioni dell'1,6 per cento. Gli investimenti fissi lordi aggiustati per i prezzi dovrebbero, invece, ristagnare mentre quelli in attrezzature, dovrebbero salire del 3,3 per cento dopo il +2,5 per cento del 2022. Per rilanciare queste spese, il dicastero di Habeck propone diversi provvedimenti di politica fiscale. (Geb)