Slovacchia: premier Heger su modifica costituzionale, primo passo verso elezioni anticipate

- Il primo ministro ad interim Eduard Heger (Olano) percepisce l'approvazione della modifica della Costituzione della Repubblica slovacca come il compimento del primo passo dell'accordo sulle elezioni anticipate. Il premier pensa che "il parlamento determinerà anche la data dei loro lavori il prima possibile". A dare la notizia è l'agenzia di stampa slovacca "Tasr". Per lui, la massima priorità per i restanti mesi fino alle elezioni anticipate sarà la distribuzione degli aiuti nella crisi energetica. Vuole anche continuare ad attuare le riforme del piano di ripresa. "Investimenti senza precedenti sono diretti in Slovacchia, questi miglioreranno la qualità della vita in molti settori, dalla sanità, all'istruzione alle infrastrutture", ha ricordato Heger. I membri del Consiglio nazionale (Nr) della Repubblica slovacca hanno approvato oggi l'emendamento della Costituzione in relazione alle elezioni anticipate. Sarà possibile ridurre il periodo elettorale del parlamento mediante una delibera, la cui approvazione richiede almeno 90 voti di deputati. (Vap)