Cile: Camera nomina 12 esperti per la nuova Assemblea costituente (2)

- Lo scorso dicembre la Commissione per la Costituzione del Senato del Cile ha approvato all'unanimità il progetto di riforma costituzionale elaborato dai partiti politici per istituire la nuova Assemblea costituente. Secondo i dettagli forniti dalla stampa cilena, il 14 maggio è prevista l’elezione dei consiglieri costituenti, che dovrebbero entrare in carica il 19 giugno. Il Consiglio Costituzionale dovrà elaborare la proposta di una nuova Costituzione entro cinque mesi dalla sua entrata in attività. La commissione di esperti inizierà a lavorare dal 6 marzo e dovrà consegnare al Consiglio un progetto entro tre mesi dall’inizio dei lavori. (segue) (Abu)