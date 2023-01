Cile: Camera nomina 12 esperti per la nuova Assemblea costituente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel referendum convocato lo scorso 4 settembre il 61,87 per cento dei cileni ha detto "No" (Rechazo) alla proposta di nuova Costituzione presentata a luglio dall'Assemblea costituente. Il "Rechazo" si è imposto in ognuna delle 16 regioni del Paese con punte di quasi il 74 per cento nelle regioni del Nuble e dell'Araucania. L’80 per cento dei cileni si è espresso a favore della riforma dell’attuale costituzione in uno storico referendum tenuto il 25 ottobre 2020, un’istanza convocata dal governo di Sebastian Pinera per rispondere alle proteste sociali esplose nell’autunno del 2019. Le agitazioni erano formalmente iniziate per il rincaro del prezzo del biglietto del trasporto pubblico, ma presto si erano allargate alla richiesta di una più ampia riforma del sistema economico, giudicato incapace di redistribuire in modo equo i pur buoni introiti statali. (Abu)