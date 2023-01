Libia: accertata identità di nove cadaveri ritrovati in fosse comuni nella città di Tarhuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità generale per la ricerca e l'identificazione delle persone scomparse ha annunciato l'identità di nove cadaveri che erano stati rinvenuti in una serie di fosse comuni nella città di Tarhuna, a sud est della capitale della Libia, Tripoli. Lo riferisce una nota dell’Autorità generale, precisando che il comitato permanente per la revisione dei risultati delle analisi del Dna è stato in grado di determinare le loro identità. La milizia libica Kaniyat, che ha controllato la città libica di Tarhuna tra il 2015 e il giugno del 2020, è considerata responsabile di gravi abusi dei diritti umani in Libia, in particolare uccisioni extragiudiziali e sparizioni forzate di persone tra 2015 e il giugno 2020. La milizia Kaniyat ha abbandonato Tarhuna ai primi di giugno del 2020 verso la Libia orientale. In questi anni sono state rinvenute diverse fosse comuni attribuite alla milizia (alleata del generale Khalifa Haftar durante il conflitto di Tripoli del 2019-2020) nella città. Lo scorso 2 gennaio altri tre corpi sono stati recuperati da una fosse comune scoperta nella zona strada Salem bin Ali, a Tarhuna, nell’area denominata il “triangolo della morte”. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito il 31 dicembre 2022 dall’Associazione delle vittime di Tarhuna, il numero di corpi recuperati finora ha raggiunto quota 268. Nel suo rapporto di fine anno, l’Associazione ha reso noto che sono state scoperte 48 fosse comuni e che mancano all’appello ancora 95 persone scomparse.(Lit)