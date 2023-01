Olocausto: Acli Roma, per Giornata memoria cartolina e campagna per combattere antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata della Memoria, le Acli di Roma e provincia hanno realizzato una cartolina e una campagna che ha come slogan "Non è passato" con l'obiettivo di puntare l'attenzione sull'importanza di riconoscere l'odio antisemita anche nelle sue nuove forme che serpeggiano per esempio nel mondo dei social in Italia dove, solo nel 2021, sono stati 5.500 i post antisemiti segnalati ufficialmente. La presidente delle Acli di Roma Lidia Borzì ha consegnato la prima copia della cartolina alla presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello in occasione di un incontro che si è tenuto come da tradizione presso il Tempio Maggiore. "L'odio - spiega Lidia Borzì, presidente della Acli di Roma - non è una storia passata, ma vive purtroppo in nuove forme di intolleranza che spesso si nascondono pericolosamente anche nel mondo dei social". (segue) (Com)