Olocausto: Acli Roma, per Giornata memoria cartolina e campagna per combattere antisemitismo (2)

"Penso soprattutto alle giovani generazioni - aggiunge Borzì - che sono ormai parte integrante di questo mondo complesso e poliedrico. Proprio qui dobbiamo impegnarci con passione e senza riserve per proporre un modello corretto di accoglienza e convivenza pacifica tra popoli e religioni. La shoah è un evento drammatico del passato, che non va dimenticato, ma l'odio antisemita è purtroppo, una piaga attuale che va riconosciuta e contrastata. Per questo riteniamo fondamentale difendere la memoria di quello che è successo affinché non accada mai più. La memoria non è fine a se stessa, ma fondamentale anche per trasmettere alle giovani generazioni un fortissimo valore educativo perchè se restiamo indifferenti davanti a fenomeni di odio, intolleranza e discriminazione possono nascere nuove forme di antisemitismo. La memoria va, quindi, custodita affinché sia linfa di un futuro di fratellanza, pace e rispetto".