Olocausto: Acli Roma, per Giornata memoria cartolina e campagna per combattere antisemitismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La collaborazione con la Comunità Ebraica di Roma - conclude Borzì - non si esaurisce con questa iniziativa, ma in realtà è un progetto che dura 365 giorni all'anno per un cammino comune di dialogo, solidarietà ed amicizia". "La comunicazione - aggiunge la presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello -, in particolare sui social, rappresenta troppo spesso uno strumento per alimentare fake news e antisemitismo. Per questo costruire campagne contro ogni forma di discriminazione costituisce un antidoto fondamentale, perché sono in grado di arrivare ai destinatari utilizzando il loro linguaggio. Si tratta di iniziative che occorre sostenere a sviluppare sempre con maggiore convinzione all'insegna del dialogo e del confronto interreligioso, per eradicare subito ogni messaggio d'odio". (Com)