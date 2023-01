Finlandia: ministro Difesa, invieremo carri armati Leopard all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la Finlandia intende aderire all'invio dei carri armati Leopard all'Ucraina, ma il contributo di Helsinki non può essere "molto consistente". Lo ha affermato il ministro della Difesa Mikko Savola, ripreso dall'emittente "Yle". Savola non ha fornito il numero di mezzi che potrebbero essere forniti a Kiev, spiegando che una decisione in merito sarà presa dopo consultazioni con l'esercito. "Il processo decisionale internazionale a volte può sembrare lento"", ha detto Savola in merito all'annuncio odierno della Germania, che ha sbloccato l'invio dei Leopard per l'Ucraina. (Sts)