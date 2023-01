Equo compenso: D'Attis-De Palma (FI), oggi vittoria importante, fieri di avere dato contributo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'approvazione – all'unanimità - della legge sull'equo compenso riportiamo una vittoria importantissima e diamo al Paese una legge che rafforzerà la tutela dei professionisti contro i clienti cosiddetti 'forti', impedendo, al tempo stesso, pratiche di concorrenza sleale tra colleghi che, ribassando eccessivamente i compensi, sviliscono il valore della prestazione professionale". Lo scrivono in una nota i deputati di Forza Italia Mauro D'Attis e Vito De Palma. "Quella sull'equo compenso è una battaglia che Forza Italia porta avanti da anni, già dall'inizio della scorsa legislatura. Il testo che è stato, finalmente, approvato oggi dall'Aula della Camera è il risultato dell'abbinamento di varie proposte, tra cui una a firma Mulè, D'Attis e De Palma. Non si tratta – proseguono – di una lotta di facciata, o sindacale, ma di una vera e propria battaglia per la tutela dei diritti e delle prestazioni professionali. Siamo fieri di avere dato il nostro contributo per arrivare a questo risultato, che dona garanzie e restituisce dignità ai lavoratori iscritti agli ordini professionali, tra cui molti giovani", concludono. (Rin)