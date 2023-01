Cultura: Roccasecca tra 10 finaliste per Capitale italiana 2025, sindaco "notizia eccezionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roccasecca è tra le dieci città che si giocheranno il titolo di Capitale italiana della Cultura 2025 nel prossimo mese di marzo. A comunicarlo il Ministero della Cultura. Oltre a Roccasecca, accedono alla finale anche Agrigento, Aosta, Assisi, Asti, Bagnoregio, Monte Sant'Angelo, Orvieto, Pescina e Spoleto. "Una notizia eccezionale per Roccasecca – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sacco – una notizia che deve rendere orgoglioso tutto il Basso Lazio, tutti i comuni, le istituzioni, le associazioni e i cittadini che hanno voluto essere parte di questo progetto. Si tratta di un'opportunità importantissima di crescita sotto tutti i punti di vista, da quello turistico e culturale, a quello economico e occupazionale. Oggi parte un percorso che ci darà tante soddisfazioni, così come va evidenziata la soddisfazione di essere considerati tra le eccellenze italiane. Siamo in competizione con città molto più grandi e importanti di noi, ma Roccasecca è lì, con orgoglio, con la sua storia, con la forza della rete costruita". (segue) (Com)