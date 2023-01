Cultura: Roccasecca tra 10 finaliste per Capitale italiana 2025, sindaco "notizia eccezionale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando abbiamo pensato di concorrere a questa iniziativa – ha argomentato Sacco – sapevamo che era difficile, ma era anche una sfida affascinante perché sono progetti come questo che servono a scuotere in meglio un intero territorio, soprattutto se il territorio è capace di sapersi unire come ha dimostrato il sostegno che ha ottenuto Roccasecca". "La candidatura di Roccasecca a Capitale italiana della Cultura – ha concluso il sindaco – è quel vento di novità con il quale vogliamo ridare speranze alla nostra terra, fare passi in più rispetto al passato, puntare al massimo perché lo meritiamo, con competenza, passione e determinazione. Questo progetto è il modello che serve al Basso Lazio per risalire la china in termini di opportunità, infrastrutture, sviluppo e diritti dei cittadini. Sono orgoglioso di potere dare il mio contributo e lavorerò in tutte le sedi per affermare questa nuova idea di territorio". (Com)