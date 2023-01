Regioni: Salvini e Giorgetti firmano decreto riparto, cinque miliardi ai comuni per Trasporto pubblico locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Cinque miliardi di euro torneranno nei bilanci delle Regioni italiane a ristoro degli oneri per il Trasporto pubblico locale (Tpl). Sono l’80 per cento dell’apposito Fondo nazionale per il concorso dello stato al Tpl e andranno a coprire le spese correnti relative al servizio pubblico locale e regionale delle regioni a statuto ordinario. Di questi, una quota pari a 19 milioni sarà destinata al trasporto pubblico locale di Venezia, mentre 15 milioni e 300mila circa alla sperimentazione dei servizi di sharing mobility. Il decreto di riparto è stato firmato di concerto dai ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Lo comunica una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (Rin)