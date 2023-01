Ucraina: diplomatico russo Gavrilov, consideriamo proiettili in uso su Leopard 2 sono come "bombe sporche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impiego da parte dell'Ucraina di proiettili con uranio impoverito dei carri armati Leopard 2 sarà considerato da Mosca come l'uso di "bombe nucleari sporche". Lo ha dichiarato Konstantin Gavrilov, capo della delegazione russa ai negoziati sulla sicurezza militare e il controllo degli armamenti a Vienna. Intervenendo al forum dell'Osce dedicato alla cooperazione in materia di sicurezza, Gavrilov ha affermato che "l'Occidente civilizzato" avrebbe forzato la decisione di Berlino sulle forniture di carri armati, "minacciando la Germania di isolamento internazionale in caso di rifiuto". (Rum)