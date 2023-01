Speciale difesa: Decreto Ucraina, Fratoianni (Avs), non vi può essere soluzione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratoianni ha aggiunto: "Vogliamo almeno riconoscere che in questi undici mesi se c'è qualcosa che è scomparso progressivamente è la discussione pubblica esattamente sulla trattativa? Vogliamo fare i conti con il fatto che qualche interlocuzione sempre sotto l'egida di chi forse non avremmo dovuto delegare a svolgere quel ruolo, penso al non democraticissimo presidente della Turchia seppur valente alleato della Nato. Oggi ogni spiraglio sembra scomparso e l'unica parola che prende, guadagna e continua a consumare il campo è la parola delle armi, della la vittoria del conflitto e della soluzione militare. Questi è il primo punto che però viene rimosso. È incredibile che nessuno con questo aspetto voglio fare i conti anche mantenendo le sue posizioni, magari dicendo bisogna continuare e dobbiamo ammettere che lo spazio della trattativa non ha affatto guadagnato terreno rispetto ad undici mesi fa. Niente. Una rimozione completa. Il secondo aspetto per quel che mi riguarda è più preoccupante ed è quello che io definirei l'aspetto della doppia ipocrisia. La prima ipocrisia è questione che mi è capitato di affrontare in questa Aula più di una volta: è il richiamo ai valori, ai valori occidentali, alla difesa della libertà. È un'ipocrisia sanguinosa perché non fai i conti, dentro questo racconto, con chi viola sistematicamente la libertà, la democrazia e lo fa con le armi. Penso ad esempio a chi lo fa in questi giorni e in queste settimane con le armi della nostra alleanza militare della Nato contro il popolo curdo, non fa i conti con quello che accade oggi di fronte al nuovo governo estrema destra di Israele nei confronti dei palestinesi, non fa i conti con le infinite guerre dimenticate. Di tutto questo - ha continuato l'esponente di Avs - non c'è traccia eppure la retorica dei valori che difendiamo attraverso il sostegno all'Ucraina ha l'unica scena. Con impressionante lucidità Lucio Caracciolo su 'La Stampa', uno studioso molto spesso accusato incredibilmente di lavorare per Mosca (come è avvenuto con l'Anpi, con l'Arci e con i pacifisti ma poi basta guardare la cronaca del nostro piccolo mondo politico per capire dove sono gli amici di Putin, basta guardare a destra) ci avverte: attenzione perché è chiaro che la guerra di attrito obiettivamente favorisce inevitabilmente per ragioni demografiche, materiali e militari la potenza russa e allora a noi a breve non resterà che un bivio impossibile. Ci metterà di di fronte a una scelta : lasciare che Kiev soccomba oppure fare quello che Kiev chiede, giustamente dal suo punto di vista, e cioè di intervenire direttamente nel conflitto". (Rin)