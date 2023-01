Speciale difesa: Africa, Crosetto, futuro dell’Europa “ancorato” a quello del Continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La “salvezza e il futuro dell’Africa sono ancorati al futuro” dell’Europa. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo in video collegamento a “Diario del giorno” su Tg4. “Siamo tutti preoccupati. Ogni crisi economica o difficoltà che si verifica in Africa” produce centinaia di persone che scappano dalla guerra, ha osservato il ministro, secondo cui la capacità del Continente di “produrre ricchezza per le persone che lo abitano è prioritaria per noi”. Il ministro della Difesa ha dunque fatto riferimento alle limitate capacità d’accoglimento dell’Europa, evidenziando l’importanza di “creare le condizioni” per lo sviluppo dell’Africa. Crosetto ha inoltre posto l’accento sulla complementarità dei due continenti nel comparto energetico: “L’Europa è povera di materie prime, mentre l’Africa ne è ricchissima” ed è necessario fare crescere entrambe, ha evidenziato. (Res)