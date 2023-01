Slovenia: turismo in ripresa, quasi 5,9 milioni di visitatori l'anno scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I turisti stranieri registrati in Slovenia nel 2022 sono stati 5,9 milioni di visitatori. Nell'anno passato si sono registrati circa 434 mila pernottamenti (ovvero il 98 per cento in più rispetto all'anno precedente), la maggior parte a Lubiana, come riporta l'agenzia slovena "Sta". I turisti interni hanno rappresentato il 41 per cento di tutti i pernottamenti, la maggior parte nel comune di Kranjska Gora. Le strutture turistiche hanno registrato 114 mila arrivi e poco più di 301 mila pernottamenti; circa la metà in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, ma il 7 per cento in più rispetto al 2019. (segue) (Seb)