Ue: Urso, risposta economica europea sia comune

24 luglio 2021

- L'Europa deve avere una risposta economica comune alla crisi economica, così come fatto durante la pandemia. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. "La politica industriale europea è l'aspetto principale che dobbiamo affrontare in questi mesi, in risposta anche alla grande sfida posta dagli Stati Uniti e all'altrettanto e ancora più impegnativa sfida sistemica della Cina", ha detto. "La bozza delle conclusioni del Consiglio dell'Ue presenta le indicazioni più rappresentative che l'Italia aveva presentato in alcuni consessi e che avevo espresso nell'incontro che ho avuto con il commissario Breton poche settimane fa", ha aggiunto il ministro in riferimento al documento circolato a Bruxelles in vista del prossimo vertice di febbraio, in cui si fa riferimento a un approccio globale europeo per rafforzare la base economica dell'Unione e in cui si chiede alla Commissione di cominciare i lavori basandosi sul successo dello strumento Sure. "Riteniamo che l'Europa debba avere una risposta assertiva e attiva, significativa sul piano finanziario, che sia una risposta comune, come ha già fatto nel corso della pandemia. L'Europa deve essere rafforzata, non divisa", ha continuato Urso. "Se la risposta fosse limitata alla revisione della normativa degli aiuti di Stato, sarebbe una risposta di retroguardia", ha concluso. (Beb)