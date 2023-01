Decreto Ischia: De Cristofaro (Avs), ispirato a logica emergenziale, risposta insoddisfacente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi di Alleanza Verdi e Sinistra non abbiamo votato a favore di questo decreto, ché è ispirato a una logica puramente emergenziale, ché dà una risposta insoddisfacente e parziale a quanto drammaticamente accaduto nell'isola di Ischia e perché le cifre stanziate, che sono spalmate negli anni, sono decisamente inferiori rispetto a quelle che occorrerebbero. Lo ha affermato in Aula il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato, in dichiarazione di voto sul dl recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre dello scorso anno. "L'isola di d'Ischia è stata soggetta, negli ultimi vent'anni, ad una serie di tragedie dovute ad eventi temporaleschi tipicamente tropicali, fenomeni che fino a pochi anni fa non erano parte del sistema climatico del nostro Paese. Si tratta di eventi che sono intervenuti in un territorio particolarmente fragile, devastato dagli abusi e dall'incuria", ha spiegato. "Una seria prevenzione e cura del territorio è indispensabile, ci consente di risparmiare e soprattutto di salvare vite umane, ma solo pochi mesi fa, durante la campagna elettorale - voglio ricordarlo - alcuni partiti si confrontavano sui condoni edilizi, gli stessi partiti che minimizzano o negano il cambiamento climatico. Questo decreto avrebbe effettivamente potuto rappresentare un'occasione per intervenire o per dire ancora una volta, che i piani regolatori e urbanistici vanno fatti e non sono procrastinabili, mentre proprio nei vari Comuni dell'isola di Ischia ne mancano cinque su sei. Si continua a strizzare l'occhio all'abusivismo edilizio. Per tutte queste ragioni non abbiamo votato a favore del disegno di legge in esame", ha concluso De Cristofaro. (Rin)