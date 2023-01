© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissariamento del partito romano di Fd'I, da parte del leader e presidente del Consiglio Giorgia Meloni è una questione che "riguarda il partito non riguarda me come candidato presidente alla Regione Lazio. Io non sono il candidato di un singolo partito ma di una intera coalizione". Lo ha detto il candidato del centrodestra, Francesco Rocca, interpellato a margine di un incontro alla Uil del Lazio.(Rer)