Grecia: premier Mitsotakis, aeroporto Kasteli “faro di sviluppo” per Creta

- Il nuovo aeroporto internazionale di Kasteli sarà completato nei tempi previsti e sarà “un faro di sviluppo” per Creta. Lo ha dichiarato il primo ministro, Kyriakos Mitsotakis, nell’ambito del tour iniziato oggi sull’isola. Il premier ha evidenziato gli “impressionanti progressi compiuti nella costruzione dello scalo”, che “è il più grande cantiere aperto in questo momento nel nostro Paese”. “Creta avrà un aeroporto all’avanguardia nel prossimo secolo, nei tempi che ci siamo prefissati. È impensabile parlare di sviluppo senza uno scalo e un’autostrada moderni”, ha aggiunto Mitsotakis citato dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Nell’arco della giornata, il premier ellenico ha visitato anche i cantieri della sezione Neapolis-Agios Nikolaos dell’Asse settentrionale stradale di Creta. Un progetto definito “clinicamente morto” prima dell’insediamento del suo governo, ma che oggi “è un’infrastruttura rigenerante e un progetto per la sicurezza stradale, che consentirà di piangere meno vite sull’asfalto”.(Gra)