Spagna: Podemos, invio di armi all'Ucraina contribuirà solo ad escalation della guerra

- L'invio di carri armati da parte della Spagna all'Ucraina contribuirà solo a una "escalation della guerra" e potrebbe comportare una risposta "imprevedibile e pericolosa" da parte della Russia in quanto potenza nucleare. Lo ha affermato la leader di Unidas Podemos (Up) e ministra dei Diritti sociali, Ione Belarra, dopo che il governo di Pedro Sanchez ha deciso di allinearsi ad altri Paesi nella fornitura dei Leopard. Per Belarra, dato il contesto attuale, è "tempo che la Spagna guidi anche il percorso diplomatico" nella guerra in Ucraina, evidenziando come per molti esperti il dispiegamento dei carri armati Leopard contribuirebbe solo all'escalation del conflitto e generare una "risposta imprevedibile" da parte di Mosca. "La pace si otterrà attraverso i negoziati e la distensione, ed è qui che dovremmo trovare la Spagna", ha ribadito Belarra. Parole analoghe sono state espresse anche dal portavoce di Up al Congresso dei deputati, Pablo Echenique, ha evidenziato come il suo partito è sempre stato contrario all'invio di armi che porterebbero ad una crescita della tensione sulla base della convinzione che la soluzione alla guerra sia la diplomazia e non la tesi del Partito popolare (Pp) che "chiede carri armati e ancora carri armati".(Spm)